В Госдуме объяснили оборотный штраф для Google в 7,2 млрд рублей
Москва, 24 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Любая работа в интернете должна находиться в правовом поле, тем более, если иностранная компания предоставляет услуги в России, получает хорошую прибыль, то она обязана по закону обеспечивать безопасность пользователей, в первую очередь — детей, от запрещенной информации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
«Последовательная деятельность всех ветвей власти по принуждению IT-гигантов к соблюдению закона, в том числе о «приземлении», говорит о том, что Россия не позволит кому бы то ни было диктовать свои условия, работая в российском информационном пространстве, и подтверждает решимость государства добиваться соблюдения законодательства от всех участников рынка». — отметил парламентарий.
О необходимости привести распространяемый на российскую аудиторию контент в соответствие с нашим законодательством, удалить материалы, содержащие детскую порнографию, пропаганду суицида и наркопотребления, руководству Google неоднократно говорили депутаты Госдумы, в том числе в ходе общения с руководством компании в апреле и октябре 2021 года, отметил Пискарёв.
Мировой суд Москвы признал компанию Google виновной в повторном нарушении российского законодательства и назначил компании оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.