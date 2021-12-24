Москва, , 14:55 — REGNUM Общественна организация «Отряды Путина» выпустила товары с фирменной символикой. Об этом её члены сообщили в историях Instagram-аккаунта 24 декабря.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В мерчандайз «Отрядов Путина» вошли тканные сумки для покупок (шопперы), а также футболки. «Слава Богу, что мы живём в России, а не в Америке», — гласит надпись на фирменных товарах организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2021 года активисты «Отрядов Путина» поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Для этого пенсионерки записали видеоролик со своими пожеланиями.

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