Москва, 24 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Общественная организация «Отряды Путина» выпустила товары с фирменной символикой. Об этом её члены сообщили в историях Instagram-аккаунта 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

В мерчандайз «Отрядов Путина» вошли тканные сумки для покупок (шопперы), а также футболки. «Слава Богу, что мы живём в России, а не в Америке», — гласит надпись на фирменных товарах организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2021 года активисты «Отрядов Путина» поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Для этого пенсионерки записали видеоролик со своими пожеланиями.