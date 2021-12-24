Красноярск, 24 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На пресс-конференции 24 декабря губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о проекте метро в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

По его словам, фактически речь идёт о новом проекте метро: «При проектировании метро было необходимо в полном смысле слова не просто его, так скажем, подработать, усовершенствовать, а фактически это новый проект метро. Коль скоро там и глубина залегания совсем другая, и станции совсем другие, и подвижной состав другой».

Усс отметил, что красноярское метро будет беспилотным. Что касается глубины залегания, запроектированные прежде станции должны были находиться на глубине 70 и более метров. В новом проекте все станции за исключением двух находятся на глубине 25 метров.

Получено положительное заключение на этап инженерного изыскания.

«Сейчас в Главгосэкспертизе находятся документы по следующему этапу. Также принципиально важному. Это так называемые стартовые котлованы», — объяснил глава региона.

«Мы рассчитываем, что положительное заключение будет получено в первом квартале следующего года, а это значит, что уже в первой половине 2022 года мы можем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро», — комментирует Усс.

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Он подчеркнул, что на подготовку нормального проекта метро, согласно общей практике, требуется не менее трёх лет.

«Поэтому будем надеяться, что с метро всё будет хорошо. И мы с вами в году следующем или ленточку разрежем для строителей, которые пойдут, или ещё какой-то символический жест, который будет знаменовать начало этих работ», — сказал губернатор.

Что касается финансирования, предварительная оценка стоимости метро — 89 млрд рублей.

«Мы рассчитываем на получение так называемого инфраструктурного федерального кредита на эти цели. Такая возможность у нас имеется, прежде всего потому, что край является очень устойчивым в финансовом отношении регионом», — подытожил Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству метро в сибирском городе-миллионнике Красноярске начались в 1995 году, но неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство было законсервировано.