Оренбург, , 14:51 — REGNUM В Оренбургской области под суд отданы обвиняемые в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОСАГО

Prostrahovanie24.ru

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Оренбургской области завершила предварительное расследование уголовного дела. По версии следствия, в 2016 — 2020 годах житель Оренбуржья и 17 его родственников и знакомых инсценировали в регионе дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат. Они подыскивали лиц на роли водителей — участников ДТП, автотранспорт и подбирали места совершения аварий. Также эти граждане готовили необходимые документы.

После того, как ДТП удалось инсценировать, предполагаемый организатор этой криминальной схемы обращался от имени владельцев транспортных средств в страховые компании. При этом он намеренно сдавал туда неполный пакет документов, чтобы получить отказ в выплате или уведомление о необходимости предоставить дополнительные документы. После этого гражданин обращался от имени владельцев автомобилей в суды и те обычно удовлетворяли его исковые требования.

«После чего полученные выплаты перечислялись на подконтрольные счета злоумышленников», — сказала Ирина Волк.

Следователи установили 36 фактов мошенничества на общую сумму 38 млн рублей. Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.