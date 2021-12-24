Оренбург, 24 декабря 2021, 14:51 — REGNUM В Оренбургской области под суд отданы обвиняемые в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОСАГО
ОСАГО
Prostrahovanie24.ru

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Оренбургской области завершила предварительное расследование уголовного дела. По версии следствия, в 2016 — 2020 годах житель Оренбуржья и 17 его родственников и знакомых инсценировали в регионе дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат. Они подыскивали лиц на роли водителей — участников ДТП, автотранспорт и подбирали места совершения аварий. Также эти граждане готовили необходимые документы.

После того, как ДТП удалось инсценировать, предполагаемый организатор этой криминальной схемы обращался от имени владельцев транспортных средств в страховые компании. При этом он намеренно сдавал туда неполный пакет документов, чтобы получить отказ в выплате или уведомление о необходимости предоставить дополнительные документы. После этого гражданин обращался от имени владельцев автомобилей в суды и те обычно удовлетворяли его исковые требования.

«После чего полученные выплаты перечислялись на подконтрольные счета злоумышленников», — сказала Ирина Волк.

Следователи установили 36 фактов мошенничества на общую сумму 38 млн рублей. Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.