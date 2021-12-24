Париж, , 14:50 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что с этой пятницы, 24 декабря, время между первыми дозами вакцины и ревакцинацией составляет четыре месяца, передает BFM TV.

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Министерство здравоохранения Франции сократило на месяц интервал между первыми дозами и ревакцинацией от коронавируса.

По словам Оливера Верана, это означает, что на сегодняшний день право на ревакцинацию имеют ещё 7,5 млн граждан Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с пятой волной эпидемии коронавируса, Высший орган здравоохранения во Франции рекомендует ввести ревакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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