Варшава, 24 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 24 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 15 392 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 596 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось на 22%.

В больницах по состоянию на 24 декабря находятся 21 703 пациента с COVID-19. Из них 2 061 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.