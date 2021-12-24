Грозный, , 14:44 — REGNUM Благотворительный фонд в Чечне за период пандемии коронавируса оказал помощь жителям региона на сумму 1,75 млрд рублей. Благодаря финансовой помощи получили поддержку более 134 тыс. семей, сообщили 24 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Благотворительность

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«После вспышки новой коронавирусной инфекции финансовую помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова получили 134 842 семьи»,— говорится в сообщении.

Кроме того, еще 852 583 семьи получили от фонда 3,335 млн продуктовых наборов. По словам заместителя главы правительства региона Эльхана Сулейманова, благотворительная помощь предоставлялась в период борьбы с коронавирусом не только в Чечне, но и в других субъектах РФ и за рубежом. Так, 217 214 семей получили помощь от чеченского фонда в России и 312 560 семей — за границей.

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