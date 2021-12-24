Газа, Палестина, 24 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Глава политического крыла движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о готовности принять участие в конференции палестинских фракций, которая пройдёт в Алжире в начале 2022 года. В интервью алжирскому телеканалу Al-Shorouk Хания приветствовал решение алжирских властей организовать подобную встречу, которая кране важна для всего палестинского народа.

Whizzers's Place Исмаил Хания

Как отметил глава ХАМАС, крайне важно, чтобы палестинская конференция прошла до саммита Лиги арабских государств, проведение которого назначено на март 2022 года.

«Надеюсь, что конференция в Алжире состоится до следующего саммита арабских государств, который в марте следующего года. Это важно, чтобы наш народ сплотился во время конференции, цель которой — поддержка палестинского дела. Надеюсь, что арабский саммит вынесет обязательное решение о прекращении нормализации отношений с израильским оккупационным государством и придержит единую арабскую позицию по палестинскому вопросу», — заявил Хания