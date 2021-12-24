Екатеринбург, 24 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В епархиальном доме Екатеринбурга может появиться музей рока. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее в здании располагался Свердловский рок-клуб.

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Митрополит отметил, что намерен встретится с представителями Свердловского рок-клуб для обсуждения вопроса о дальнейшей судьбе здания. Он добавил, что сейчас проводится строительная экспертиза. Здание планируют переоборудовать под концертный зал.

Отметим, здание передали на баланс епархии в 2016 году. Однако с 2004 года оно закрыто из-за аварийного состояния.