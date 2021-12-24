Чита, , 14:42 — REGNUM За 11 месяцев 2021 года на территории Забайкальского края зарегистрировано 3247 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (за 11 месяцев 2020 года — 2 987, рост на 8,9%), что составляет 16,3% от общего числа учтенных в крае преступлений (19 960). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс служба прокуратуры региона.

Киберпреступность

По Дальневосточному федеральному округу зарегистрировано 28 745 (20% от общего количества, или каждое пятое) преступлений указанной категории, а по России — 494 126 (26,6%, или каждое четвертое).

При этом из общего числа учтенных в Забайкалье преступлений с использованием интернета совершено 2207, с использованием (применением) расчетных (пластиковых) карт — 1281, средств мобильной связи — 1138 преступлений. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Центральном (1140), Ингодинском (403), Железнодорожном (238), Черновском (237) районах г. Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 11 месяцев 2021 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (повторная преступность), возросло на 2,8% до 6873, что составляет и 67,9% от числа всех оконченных преступлений в регионе.

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