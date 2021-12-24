Москва, , 15:01 — REGNUM Курс Киева на обеление фашизма превратил Украину в рассадник неонацизма, мировое сообщество не должно допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря на брифинге.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма … Украина просто стала кузницей боевиков, в основе идеологии которой как раз идеология неонацизма», — подчеркнула она.

Россия, добавила Захарова, обращается к мировому сообществу с призывом не допустить ошибок, которые уже были в минувшем веке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путинво время ежегодной пресс-конференции напомнил о трагедии в Одессе, виновные в которой до сих пор не найдены и не наказаны. В мае 2014 года бандеровцы и сторонники Евромайдана загнали «антимайдановцев» в Дом профсоюзов, который затем подожгли. По пытавшимся спастись людям стреляли. По официальным данным в тот день погибли 48 человек.

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