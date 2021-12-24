Душанбе, , 14:40 — REGNUM В Душанбе обсужден вопрос создания совместных предприятий по производству пищевых продуктов в свободных экономических зонах Таджикистана с участие иранского капитала. Соответствующие договорённости достигнуты на встрече замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмона Абдурахмонзода с руководителем иранского Центра торговли «Фикри Бартар» (Передовая Идея) Париноз Пешдодиён. Об этом 24 декабря сообщает Азия-Плюс.

Душанбе Wooddee

По данным журналистов, в целях дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества таджикская сторона предложила иранской создать совместные предприятия по производству минеральной воды, а также томатной пасты и консервированной продукции в свободных экономических зонах Таджикистана.

Отмечается, что представители двух стран также обсудили подготовку и предстоящее подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между свободными экономическими зонами Таджикистана и Центром торговли «Фикри Бартар», а также важные вопросы дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, по данным статагенства Таджикистана, за 11 месяцев 2021 года внешнеторговый ирано-таджикский оборот составил 93,2 миллиона долларов, что на 44,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года.