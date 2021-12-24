Рязань, 24 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Рязанской области 24 декабря выявлено 170 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Завершили лечение ещё 337 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,28%. Всего в Рязанской области подтверждено 60 462 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 55 504 человека.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе скончались 2 424 пациента.