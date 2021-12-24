Москва, , 14:40 — REGNUM Обвинения американской стороны в том, что российское импортозамещение нарушает нормы Всемирной торговой организации, безосновательны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 24 декабря.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай опубликовал адресованный Конгрессу ежегодный доклад о соблюдении Россией норм ВТО. В докладе, как сообщало ИА REGNUM, Россию упрекнули за отступление от этих норм из-за программы импортозамещения и за расширение государственного контроля над экономикой.

«Мы привыкли к безосновательным обвинениям со стороны США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания», — сказала Захарова.

Она напомнила о санкциях, которыми США завалили мир, о введении стоп-листов и отказе в визах. При этом офис Тай заявляет о нарушениях норм ВТО, из-за которых страдают американские предприниматели.

Пенять России импортозамещением на фоне угроз о кознях и отключении от системы SWIFT — это за гранью абсурда, добавила дипломат.

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