Москва, 24 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Обвинения американской стороны в том, что российское импортозамещение нарушает нормы Всемирной торговой организации, безосновательны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай опубликовал адресованный Конгрессу ежегодный доклад о соблюдении Россией норм ВТО. В докладе, как сообщало ИА REGNUM, Россию упрекнули за отступление от этих норм из-за программы импортозамещения и за расширение государственного контроля над экономикой.

«Мы привыкли к безосновательным обвинениям со стороны США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания», — сказала Захарова.

Она напомнила о санкциях, которыми США завалили мир, о введении стоп-листов и отказе в визах. При этом офис Тай заявляет о нарушениях норм ВТО, из-за которых страдают американские предприниматели.

Пенять России импортозамещением на фоне угроз о кознях и отключении от системы SWIFT — это за гранью абсурда, добавила дипломат.

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