Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало служебную проверку по факту задержания следователя УМВД Приморского района после того, как он получил взятку в 1 млн рублей. Об этом 24 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главка.

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Напомним, накануне в Ленобласти был задержан следователь полиции Приморского района Петербурга. По версии следствия, он получил 1 млн рублей от потерпевшей по уголовному делу, а также потребовал от нее услуги по рытью колодца на своем дачном участке в Ленобласти, в обмен на обеспечение надлежащего качества расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

«В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством», — подчеркнули в Главке.

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