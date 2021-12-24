Бразилиа, 24 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару 24 декабря, спустя четыре дня после объявления результатов выборов в Чили, направил официальное приветствие избранному президенту Габриэлю Боричу. Об этом сообщает новостное агентство DW.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

Длинную задержку Болсонару объяснил наличием не терпящим отлагательств дел.

«Недавно я закончил важную поездку», — сказал президент на еженедельной прямой трансляции в социальных сетях.

Лидер объявил результаты чилийских выборов несколько бесцеремонным тоном: «Практически половина населения воздержалась, а другая половина отдала 55% голосов Боричу и 45% — Касту».

Правительство Бразилии 24 декабря отправило Чили ноту, в которой Боричу «пожелали успехов в выполнении его мандатов». Болсонару был крайне разочарован поражением товарища по правому крылу Хосе Каста, о чем 23 декабря сообщил в соцсетях сын президента, Эдуардо Болсонару.