Чита, 24 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Зарплату сотрудникам лесопожарных формирований Забайкалья удвоят в 2022 году. Как сообщает сегодня, 24 декабря, пресс-служба правительства региона, такое поручение дал губернатор Александр Осипов.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

«В следующем году мы нашли способ удвоить зарплаты сотрудникам лесопожарных формирований — решение уже принято», — отметил глава Забайкалья.

Напомним, что ранее, во время послания Законодательному собранию региона, Александр Осипов также объявил о повышении зарплаты муниципальных служащих.

«За три года зарплата в бюджетном секторе выросла в среднем на 3−4 тысячи рублей. Это хороший результат, но этого недостаточно. Нужно дальше наращивать размеры заработных плат для населения, в бюджетной сфере в том числе», — сказал Александр Осипов.

До конца года будут сформированы предложения о повышении оплаты труда этой категории граждан на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года правительство Забайкальского края подписало постановление об увеличении заработной платы работникам «Забайкалпожспаса», которые сообщили о проблемах с финансами президенту России Владимиру Путину.

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