Москва, , 14:36 — REGNUM За ситуацией в Абхазии внимательно следит Россия, придерживающаяся принципа невмешательства во внутренние дела. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад», — сказала она.

Также Захарова отметила, что Россия и Абхазия последовательно выстраивают и укрепляют свои разноплановые отношения.

«Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела», — добавила официальный представитель российского МИД.

Кроме того, она уточнила, что Россия «надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны», осуществляя взаимодействие в вопросах обороны и безопасности, а также охраны границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 декабря следователи прокуратуры Сухума возбудили уголовное дело в связи беспорядками, которые произошли в столице Абхазии.