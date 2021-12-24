Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии – Захарова
Москва, 24 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. За ситуацией в Абхазии внимательно следит Россия, придерживающаяся принципа невмешательства во внутренние дела. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад», — сказала она.
Также Захарова отметила, что Россия и Абхазия последовательно выстраивают и укрепляют свои разноплановые отношения.
«Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела», — добавила официальный представитель российского МИД.
Кроме того, она уточнила, что Россия «надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны», осуществляя взаимодействие в вопросах обороны и безопасности, а также охраны границ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 декабря следователи прокуратуры Сухума возбудили уголовное дело в связи беспорядками, которые произошли в столице Абхазии.