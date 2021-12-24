24 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Анна Горнова, , 16:01 — REGNUM Сегодня идёт активная дискуссия в отношении второго этапа инвестиционных квот. Минсельхозом разработан новый законопроект, который в основном касается водных биоресурсов Дальнего Востока. Предлагается выделить ещё 20% от общего общедопустимого улова (ОДУ) на обновление производственных фондов с упором на береговую переработку, а ещё 4% отдать инвесторам первого этапа в счёт их поддержки. Оставшиеся после первого этапа 50% ОДУ краба планируется направить на аукцион. Мнения разделились: одни предлагают расширять программу инвестквот и переходить ко второму её этапу, другие же, напротив, выступают за то, чтобы отложить её по срокам аж до 2026 года.

Рыбный прилавок Иван Шилов © ИА REGNUM

Обновление производственных фондов рыбной отрасли, безусловно, является одним из стратегических приоритетов её развития. Однако система достоверной независимой от бизнеса статистики и отраслевой науки у нас в стране разрушена. Известный ВНИЭРХ (Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйств) ликвидирован. И как планировать? Как не отдельно взятым крупным компаниям для своих собственников, а государству видеть, что эффективно, а что нет? Для этого нужна системная база, научная основа. А то, что происходит с программой инвестквот сейчас, — не что иное, как предложение различных её моделей пятёркой крупных компаний рынка, при этом каждый предлагает в своих интересах, а интересы эти у них у всех разные, но как итог нацеленные на получение максимальной прибыли для каждого игрока. Потому и не складывается единая концепция самой программы, в законе о рыболовстве прописано лишь само понятие «инвестквота», но что такое её первый и второй этап, нигде в нормативно-правовой базе не отражено.

Смысл немного подождать, отложить дальнейшие реформы появляется только в случае если ускорить цифровизацию, которая поможет ликвидировать «серую зону», обеспечить прозрачность и системность отрасли, чтобы на основе аналитического мониторинга всех собранных данных сформировать комплексную программу развития, отражающую все народохозяйственные приоритеты, специфику участников отрасли и главную задачу обеспечения дешевой качественной продукцией населения страны.

Рыбоперерабатывающие предприятие на Курильских островах Fish.gov.ru

Такой пилотный проект можно опробовать на Дальнем Востоке за ближайшие несколько лет. И вот тогда можно уже будет видеть реальные соотношения ресурса и промысловых мощностей, финансовую, социальную составляющие, возможности и готовность верфей к глубокому импортозамещению, отладить и законодательно закрепить цепочку безотходного производства со стимулированием роста добавленной стоимости. Цифровая экосистема станет одним из инструментов, который поможет достичь высокозначимую цель — максимально обеспечить в стране безотходное производство замкнутого цикла, чтобы не пропал ни один хвост.

Также важно не просто охватить цифровым мониторингом основные процессы рыбодобычи, переработки и логистики, но и осуществить на их основе зелёную ESG-трансформацию, отработав стимулирующие механизмы для повышения экологичности, решения социальных задач работников предприятий, в том числе жителей рыболовецких поселков, малочисленных народов Крайнего Севера. Это позволит добавить к механизму инвестквот ещё и льготное финансирование, дать дешёвые деньги малому и среднему бизнесу, поддержать местное население наших удалённых территорий. В итоге по результатам пилотной отработки уже можно будет наглядно видеть — как и насколько эффективно конкретным игроком рынка используется государственный ресурс в виде квоты. Тогда через пару лет, уже на основе комплексной аналитики, мы сможем найти то самое золотое сечение, когда при масштабном развитии крупных рыбопромышленных холдингов удастся сохранить и небольшие организации, исторически работающие на побережье наших окраинных территорий, а для граждан — натуральный полезный продукт.