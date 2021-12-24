Салехард, 24 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Высота главной новогодней ели Ямало-Ненецкого автономного округа, приобретенной ещё в 2018 году для украшения Салехарда, составляет 20 метров. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов. По его словам, в каждом населённом пункте ЯНАО устанавливают по несколько новогодних ёлок, окруженных ледяными городками и скульптурными композициями. Новогодние ели устанавливают также предприниматели, организации, владельцы торговых центров и магазинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

Как уточнил Колтунов, библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения ЯНАО организуют к Новому году театрализованные игровые программы и новогодние спектакли, утренники, мастер-классы. В период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в автономном округе пройдёт свыше 400 новогодних праздничных мероприятий.