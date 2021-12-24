Москва, 24 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 28 декабря в Санкт-Петербурге, сообщается 24 декабря на сайте Кремля.

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Отмечается, что встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина.

В саммите примут участие президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

ИА REGNUM ранее сообщало, страны СНГ за прошедшие десятилетия научились эффективно координировать работу в сфере безопасности государства и общества, считает президент России Владимир Путин.

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