Кемерово, , 14:36 — REGNUM В Кемеровской области, чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, сделали обязательной процедуру принятия клятвы горняков. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Панов.

Шахтёр Donland.ru

«До тех пор, пока для добычи полезных ископаемых людям нужно спускаться под землю, вопрос безопасности труда горняков будет на первом месте. На шахтах устанавливаются современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил. Однако профессия шахтера до сих пор остаётся одной из самых опасных. Значительно снизить риски можно только действуя с разных сторон: использовать наилучшие доступные технологии в сфере безопасности и исключать факторы, когда по тем или иным обстоятельствам происходит сознательное нарушение правил охраны труда. Для того, чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них», — написал Панов в своём Instagram.

Он отметил, что клятва горняка — «ещё один шаг к тому, что каждый шахтёр должен понимать, что несёт ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег».

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: быть достойным профессии шахтёр; честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности; чётко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным; не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья; стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте; не допускать скрытие аварий и несчастных случаев; уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи; честно трудиться во благо Кузбасса», — говорится в тексте клятвы.

При этом Панов подчеркнул, что «любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению».