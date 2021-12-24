Москва, 24 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос граждан о том, каким им запомнился 2021 год. Результаты опроса опубликованы 24 декабря на сайте центра.

Rpo Александр Градский

По данным ВЦИОМ, музыкантом года россияне считают покойного Александра Градского (9%). На втором месте оказался Филипп Киркоров (4%), а на третьем — Полина Гагарина и Денис Мацуев (3%).

Добавим, что актёром года по версии жителей России стал Константин Хабенский (4%). В список ВЦИОМ также попали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%).