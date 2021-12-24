Пенза, , 14:54 — REGNUM В пожароопасный сезон 2021 года на землях лесного фонда Пензенской области ввозникло 62 пожара. Итоги года 24 декабря подвели в региональном минлесхозе.

Лесной пожар © bertknot

Все лесные пожары, возникшие в этом году, были ликвидированы в день возгорания. Крупных лесных пожаров в Пензенской области не зарегистрировали. Средняя площадь одного пожара составила 2,1 га. Общая площадь, пройденная огнем, достигла 132 га.

По числу возникших пожаров и охваченной огнем площади Пензенская область по итогам уходящего года вошла в топ-5 наиболее благополучных регионов Поволжья.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 14 лесопожарных станциях обновили спецтехнику.

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