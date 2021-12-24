София, 24 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Открытие одного из самых популярных лыжных курортов на горе Витоша в окрестностях столицы Болгарии Софии отложено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 24 декабря сообщает Болгарское телевидение.

Ossetiatourism.ru В горах

Согласно официальной информации, процедура запуска крупнейшей в регионе лыжной трассы, а также начала работы инфраструктурных объектов была отменена из-за ураганного ветра и дождя.

Как отметили организаторы мероприятия, соответствующая церемония состоится в течение ближайших нескольких дней.

Тем не менее, представители руководства расположенных в районе Витоши баз отдыха утверждают о полной готовности подконтрольных им объектов к приему туристов. Ранее на курорте была открыта санная зона и несколько горок для юных лыжников.