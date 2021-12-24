Салехард, 24 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе на Новый год-2022 более 2 700 детей-инвалидов получат новогодние подарки от губернатора округа. В некоторых муниципальных образованиях новогодние подарки подарят за счет местного бюджета, а также средств компаний ТЭК. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия Подарки

Он отметил, что новогодние подарки по проекту «Елка Заботы» получат 500 детей из малоимущих семей и ребята с особенностями развития. 4000 подарков получат дети до 12 лет, которые полетят с 20 декабря по 9 января на новогодние каникулы рейсами авиакомпании «Ямал». В ходе акции молодёжного правительства ЯНАО «Тёплый день» ямальцы выполнят 1516 желаний детей.