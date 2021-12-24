Киев, , 14:31 — REGNUM Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия не готова к войне с Украиной, и странам Запада стоит пересмотреть взгляды на мощь российской армии.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

По его словам, на российско-украинской границе сосредоточены 170 тыс. солдат, однако они не смогут победить в случае военного противостояния.

Арестович считает, что у российских войск «очень низкая степень готовности», а слухи об их мощи сильно преувеличены. Поэтом Москву в случае открытого конфликта якобы ждут серьезные проблемы, подчеркнул он в эфире интернет-канала Politeka.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада занимаются антироссийской политикой, используя для этого Украину, говорится в опубликованном 10 декабря заявлении МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги переговоров президентов РФ и США, состоявшихся три дня назад, и охарактеризовало ситуацию в целом.

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