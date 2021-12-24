Назрановский район, Ингушетия, 24 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали два человека — женщина и ее сын, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«В 09:10 поступило сообщение, что в сельском поселении Долаково по улице Победы, 38 произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания. В результате пострадали два человека, из них один ребенок», — уточнили в спасательном ведомстве.

В настоящее время известно, что пострадавшие доставлены в больницу. По данным Telegram-канала Mash gor, в двухэтажном здании находились 34-летняя женщина и семилетний мальчик. После взрыва ребёнок находится в реанимации.

Одной из версий произошедшего взрыва местные СМИ назвали утечку газа в уличной газовой трубе, проходившей под землёй. Газ якобы мог скопиться в доме в результате повреждения одного из участков трубы.