Москва, , 14:30 — REGNUM Несмотря на то, что в 2022 году есть основания ждать улучшения экономической ситуации в РФ, негативных факторов становится все больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Усиление мировой политической напряженности может привести к ужесточению санкций. Это, безусловно, затормозит рост экономики, особенно в инновационных отраслях, — сказал Ковригин. — Санкции могут привести к ускорению утечки капитала и падению котировок российских долговых ценных бумаг — это для российской экономики некритично, но очень ощутимо. Остается непредсказуемой и политика ЦБ РФ. Дальнейшее повышение ключевой ставки может сильно охладить деловую активность и затормозить рост экономики. В целом рост экономики будет, но его показатели вряд ли выйдут за пределы 2−3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, что российская экономика научилась жить в условиях пандемии.

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