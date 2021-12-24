Москва, 24 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2022 году есть основания ждать улучшения экономической ситуации в РФ, негативных факторов становится все больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Усиление мировой политической напряженности может привести к ужесточению санкций. Это, безусловно, затормозит рост экономики, особенно в инновационных отраслях, — сказал Ковригин. — Санкции могут привести к ускорению утечки капитала и падению котировок российских долговых ценных бумаг — это для российской экономики некритично, но очень ощутимо. Остается непредсказуемой и политика ЦБ РФ. Дальнейшее повышение ключевой ставки может сильно охладить деловую активность и затормозить рост экономики. В целом рост экономики будет, но его показатели вряд ли выйдут за пределы 2−3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, что российская экономика научилась жить в условиях пандемии.