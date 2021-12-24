Москва, , 14:29 — REGNUM Российская экономика научилась жить в условиях пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидания улучшения экономической ситуации в РФ в 2022 году вполне обоснованны, — сказал Ковригин. — МВФ даёт очень оптимистичный прогноз роста — более 4%. Да, мы научились жить в условиях пандемии. Количество банкротств сократилось. Восстановление экономики после запретов 2020 года продолжается. Как ни странно, при всех негативных последствиях восстановлению способствует и ускорившаяся инфляция — она стимулирует деловую активность и увеличивает скорость обращения денег. Относительно благоприятными выглядят и прогнозы биржевых цен на углеводороды, а Россия от них сильно зависит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своим прогнозом по ситуации в экономике РФ в 2022 году поделился ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.