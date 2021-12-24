Москва, 24 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Российская экономика научилась жить в условиях пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Ожидания улучшения экономической ситуации в РФ в 2022 году вполне обоснованны, — сказал Ковригин. — МВФ даёт очень оптимистичный прогноз роста — более 4%. Да, мы научились жить в условиях пандемии. Количество банкротств сократилось. Восстановление экономики после запретов 2020 года продолжается. Как ни странно, при всех негативных последствиях восстановлению способствует и ускорившаяся инфляция — она стимулирует деловую активность и увеличивает скорость обращения денег. Относительно благоприятными выглядят и прогнозы биржевых цен на углеводороды, а Россия от них сильно зависит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своим прогнозом по ситуации в экономике РФ в 2022 году поделился ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.