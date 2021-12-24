Чита, 24 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 5290 преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено снижение числа таких преступлений на 6,4% (за 11 месяцев 2020 года их зарегистрировано 5 653). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР Алкоголики

Тенденция снижения «алкогольной» преступности наблюдается также в целом по Российской Федерации (на 8,1%) и Дальневосточному федеральному округу на 3%). Несмотря на общее снижение показателей, рост преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, зафиксирован в Могочинском (+39,8%, с 93 до 130), Петровск-Забайкальском (+36,4%, со 154 до 210) и Чернышевском (+25%, с 200 до 250) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно).

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