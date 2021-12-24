Волжский, Волгоградская область, 24 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В воинской части Волжского Волгоградской области 19-летний военнослужащий избил сослуживца после того, как тот отказался дать ему сигарету. Преступник отделался условным сроком, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

srgpicker Сломанная сигарета

Мужчина проходил военную службу по призыву. В сентябре 2021 года на территории части в отведённом для курения месте он потребовал у сослуживца сигарету, а когда тот отказал ему — дважды ударил солдата на глазах у других военнослужащих. У потерпевшего зафиксировали открытый двухсторонний перелом нижней челюсти.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме. Волгоградский гарнизонный военный суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.