Ташкент, 24 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Правоохранители провели в школах Ташкента с начала года свыше 2,4 тыс. проверок, за это время было изъято свыше 90 колюще-режущих предметов. Об этом сообщает Подробно.уз.

Pixabay.com В школе

По данным журналистов, с начала учебного года в 334 столичных школах было проведено свыше 2400 проверок, в ходе которых выявился 91 факт ношения подростками колюще-режущих предметов.

Кроме того, у учащихся обнаружили и изъяли более 300 бездымных табачных изделий и 16 электронных сигарет. Сообщается, что в отношении родителей данных учеников были применены соответствующие меры. Им строго указано на необходимость осуществления постоянного контроля за своими детьми, их поведением.

Журналисты издания отмечают, что во время рейдов проверялись и школьные столовые. Так, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в частности, по части хранения продуктов. По выявленным фактам был составлен акт, который передали в Управление санитарно-эпидемиологического надзора.