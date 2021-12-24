Подгорица, , 14:27 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом после того, как было объявлено ранее, у него был контакт с зараженным вирусом человеком.

Мило Джуканович Predsjednik.me

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«У президента легкие симптомы, он чувствует себя хорошо. В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности», — сообщила пресс-служба президента Черногории.

Ранее Джуканович отменил запланированные встречи, в том числе встречу с президентом Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.