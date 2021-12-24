Ереван, 24 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда (КС) Армении не отменяет приказ минздрава республики требовать от непривитых сотрудников предприятий регулярно проходить ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба правительства Армении.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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В сообщении говорится, что КС признал неконституционной только фразу о том, что сдавать тесты нужно «за свой счёт». В целом судьи не отменили приказ минздрава.

«Обеспечение ПЦР-тестирования для непривитых работников на льготных и бесплатных условиях не планируется. Таким образом, исходя из приказа министра, непривитые сотрудники в любом случае обязаны проходить тестирование», — говорится в заявлении правительства.

Напомним минздрав Армении в октябре обязал всех трудоустроенных граждан республики привиться от COVID-19 или предъявлять работодателю справку об отрицательном результате теста на коронавирус каждые две недели. Исключение распространяется на тех, кто имеет противопоказания к прививке, и на беременных женщин. Депутаты парламента от блока «Армения» оспорили приказ в КС, но судьи документ не отменили.