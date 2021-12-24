Москва, 24 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путин и президента Израиля Ицхака Герцога, сообщается на сайте Кремля.

Timer.ge Ицхак Герцог

В первую очередь глава российского государства поздравил главу Израиля с наступающим 2022 годом и пожелал всего наилучшего. Путин и Герцог договорились продолжить личные контакты.

Особое внимание в ходе телефонных переговоров лидеров России и Израиля было уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов.

ИА REGNUM сообщало, 24 декабря президент России Владимир Путин также провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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