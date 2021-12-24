Салехард, , 14:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе для посещения праздничных новогодних мероприятий в учреждениях культуры придётся предъявить действующий сертификат или QR-код о вакцинации от коронавируса, либо медицинский документ или QR-код о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19, либо медицинский документ о противопоказаниях к вакцинации, предъявляемый вместе со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Требования предоставить один из документов распространяются только на совершеннолетних посетителей. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что согласно постановлению губернатора ЯНАО, численность посетителей на новогодних мероприятиях ограничена 50% от общего числа мест. Также присутствующие должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В холлах не должно быть скопления людей. Обязательна дезинфекция мест общего пользования, установка оборудования для обеззараживания воздуха, термометрия, масочный режим и другие меры.