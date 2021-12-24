Губернатор ЯНАО разрешил проводить новогодние мероприятия с ограничениями
Салехард, 24 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе для посещения праздничных новогодних мероприятий в учреждениях культуры придётся предъявить действующий сертификат или QR-код о вакцинации от коронавируса, либо медицинский документ или QR-код о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19, либо медицинский документ о противопоказаниях к вакцинации, предъявляемый вместе со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Требования предоставить один из документов распространяются только на совершеннолетних посетителей. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.
Он напомнил, что согласно постановлению губернатора ЯНАО, численность посетителей на новогодних мероприятиях ограничена 50% от общего числа мест. Также присутствующие должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В холлах не должно быть скопления людей. Обязательна дезинфекция мест общего пользования, установка оборудования для обеззараживания воздуха, термометрия, масочный режим и другие меры.