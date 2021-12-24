Воронеж, 24 декабря 2021, 14:25 — REGNUM Военнослужащий арестован в Воронежской области по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом 24 декабря сообщил центр общественных связей ФСБ России.
Как уточняется, военнослужащий Западного военного округа подозревается в государственной измене. По данным ФСБ, он собирал данные о деятельности российских вооружённых сил и передавал их украинской разведке.
В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Воронежский гарнизонный суд выбрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина военнослужащего будет доказана судом, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.