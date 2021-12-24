Воронеж, 24 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Военнослужащий арестован в Воронежской области по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом 24 декабря сообщил центр общественных связей ФСБ России.

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Как уточняется, военнослужащий Западного военного округа подозревается в государственной измене. По данным ФСБ, он собирал данные о деятельности российских вооружённых сил и передавал их украинской разведке.

«Российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой. Осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Воронежский гарнизонный суд выбрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина военнослужащего будет доказана судом, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.