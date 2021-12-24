Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Рождество и Новый год безусловно являются праздниками, проводимыми в компаниях, компаниях друзей, родственников или просто незнакомых людей. Но что делать, если так сложилось, что праздники тебе приходится встречать в одиночестве? На этот вопрос постарались ответить журналисты SVT, которые 24 декабря опубликовали новостной сюжет с советами психолога.

Рене Магритт. Размышления одинокого человека. 1926

«Многие люди используют социальные сети, чтобы справиться со сложными эмоциями и почувствовать какой-то контакт с другими люди. Это что-то вроде палки о двух концах. Вы можете почувствовать этот контакт с другими людьми, но он также может вызвать ревность», — объяснила психолог Сири Хелле.

Она считает, что если ты не можешь справить с чувством одиночества, лучше всего оставить телефон в стороне или отключить/не заходить в свои соцсети.

«Если вы чувствуете, что это приглушит чувство одиночества, то попробуйте отключить свои социальные сети и вместо этого позвоните или напишите кому-нибудь, с кем вы близки», — посоветовала Хелле.

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