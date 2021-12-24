Минск, , 14:30 — REGNUM Значительное сокращение очередей из большегрузных автомобилей наблюдается в последние дни на белорусских пунктах пропуска у границы с ЕС. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Пункт пропуска «Каменный Лог», граница с Литвой Gpk.gov.by

По состоянию на 24 декабря, отметили в ведомстве, на польском направлении скопления фур нет. Однако контрольные службы Польши по-прежнему не работают в пункте пропуска Кузница Белостокская.

Для выезда в Литву ждут своей очереди около 500 автомобилей. Литовские пункты пропуска по-прежнему закружены из-за задержек с оформлением большегрузов. В Райгардасе и Мядининкае за минувшие сутки оформили не более 63% от установленной нормы транспорта.

Выезда в Латвию ожидают 280 большегрузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре польские власти закрыли пункт пропуска «Кузница Белостокская» на фоне миграционного кризиса. С белорусской стороны это пункт «Брузги». Это привело к скоплению автомобилей в других пунктах, в том числе на границе с Латвией и Литвой.

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