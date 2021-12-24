Москва, , 14:23 — REGNUM Украина по-прежнему может пойти на применение химического оружия в Донбассе. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Химическое оружие уже находится на территории Украины. Как и когда его планируют применять — можно только гадать», — сказал Пушилин.

Глава ДНР не исключил, что оружие могут применить как против ДНР или ЛНР, так и на подконтрольной Киеву территории, чтобы затем выдвинуть обвинение в совершении военных преступлений в адрес народных республики или России.

«Это может быть все, что угодно. Это может быть применение против республик. Это может быть применение на территории, подконтрольной Украине, с последующим обвинением Донбасса или России. Мы такое уже видели в Сирии», — заявил Пушилин.

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