Варшава, , 14:21 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши и председатель правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazetа Polskа Codziennie заявил, что «нет никаких оснований, ни по содержанию, ни по законодательству, лишать Польшу выплат из фонда восстановления».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Политик заявил, что европейские учреждения перестали руководствоваться договорами.

«Договоры в Евросоюзе перестали действовать, а новым законодателем стал Европейский суд и ценности, идеология», — заявил Качиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2021 года Европарламент принял решение не выделять Варшаве 55 миллиардов евро из фонда восстановления для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Причиной такого решения стало то, что в республике отказываются признать верховенство норм ЕС над национальным законодательством.