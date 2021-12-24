Пекин, 24 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Решительно против так называемого «закона о предотвращении принудительного труда уйгуров», который ранее подписал США Джо Байден, выступает Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган Китая) и считает полностью сфабрикованными все обвинения Вашингтона. Об этом 24 декабря говорится в обнародованном заявлении комиссии по иностранным делам ВСНП.

Iecs США против Китая

«Проблема «принудительного труда», о которой идет в речь в этом законе, полностью сфабрикована. Под предлогом защиты прав человека власти США вмешиваются во внутренние дела Китая, ВСНП выступает решительно против этого. Если США продолжат пренебрегать позицией КНР, Китай будет вынужден принять ответные меры», — указывается в сообщении.

Также в нем отмечается, что Китай неукоснительным образом соблюдает все требования основных международных конвенций по охране труда и в том числе — «Конвенции о дискриминации в области труда и занятости» и «Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах», а также решительным образом пресекает нарушения в области труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкциях в отношении тех, кто якобы использует подневольный труд в этом китайском регионе.